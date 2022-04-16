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    Çanakkale'deki telefon dolandırıcıları yakalandı

    Bir kadını arayarak 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasına ve 290 bin lirasına el koyan dolandırıcılar yakalanırken, para ve eşyalar sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 16.04.2022 - 17:15
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    Çanakkale'deki telefon dolandırıcıları yakalandı

    Çanakkale'de yaşayan 52 yaşındaki N.Ö., dün kendisini arayan şahısları polis ve savcı sandı.

    Kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini düşünerek endişeye kapılan kadın, şahıslara güvenerek altınlarını verdi.

    N.Ö.'nün güvenini kazanmalarının ardından yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan şüpheliler, bankadaki 290 bin lirayı da aldı.

    Çanakkale ve Tekirdağ'da yakalandılar

    Ekiplerin çalışmasıyla Mehmet K. (47) ve Ersin K. (36) Çanakkale'de, Fuat D. (45) ve Şakir G. (33) ise Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Dolandırdıkları ziynet eşyası ele geçirildi, banka üzerinden gönderilen 290 bin TL'ye de bloke kondu.

    300 bin liralık dolandırıcılık engellendi

    Yapılan çalışmayla şüphelilerin kentte 81 yaşındaki bir erkeği de aynı yöntemle 300 bin TL dolandırmasını polis engelledi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Çanakkale deki telefon dolandırıcıları yakalandı #1

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