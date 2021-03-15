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- Çanakkele'de merdiveni çöken evde mahsur kalanlar kurtarıldı
Çanakkele'de merdiveni çöken evde mahsur kalanlar kurtarıldı
İki katlı binanın çöken merdiveni nedeniyle mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte aşağıya indirildi.
- DHA
- 15.03.2021 - 17:47
- Güncelleme : 15.03.2021 - 17:50
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Keçici Sokak üzerinde, Mümin Yemez'e ait iki katlı binanın merdivenlerinde hasar oluştu.
Merdiven, saat 14.00 sıralarında belli olmayan nedenden dolayı çöktü.
MAHSUR KALDILAR
Evde bulunan 6 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından balkona uzatılan merdiven yardımıyla evdekiler kurtarıldı.
BİR KİŞİ HAFİF YARALI
Olay sırasında bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.