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    Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi gözaltında

    Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlunun kardeşi, dün Muğla Fethiye’de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 08:32
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 09:29
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    Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi gözaltında

    Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak’ suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve Ordu’da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41), dün Fethiye’de yakalandı.

    ‘KARDEŞİYİM’ DEDİ

    Şahıs ifadesinde, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş., bugün Fethiye Adliyesi'ne sevk edilecek.

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