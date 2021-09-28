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    Çankırı merkezli 5 ile uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklu

    5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 17:40
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    Çankırı merkezli 5 ile uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklu

    Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma yürüttü.

    Yürütülen soruşturma kapsamında Çankırı, İstanbul, Kastamonu, Karabük ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 14 kişi, gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 512 gram esrar, 750 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 9 gram metamfetamin, 60 sentetik uyuşturucu hap, 84 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, uyuşturucu ambalaj malzemesi, 2 tabanca, 15 fişek, 10 cep telefonu ele geçirildi.

    13 ŞAHIS TUTUKLANDI

    Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu imal ve ticareti' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Çankırı merkezli 5 ile uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklu #1

    Çankırı merkezli 5 ile uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklu #2

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