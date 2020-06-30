Çankırı ve Ankara'da dolandırıcılık operasyonu

Aralarında şehit ailesinin de bulunduğu kişileri dolandıran şüphelilere yönelik 'Son Nokta' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden, 9'u tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin emlakçılık, galericilik ve hayvancılık yaptıkları izlenimini verip, mağdurlara az miktarda peşinat verdikleri, geri kalan para için üzerlerinde hiçbir mal varlığı olmayan suç ortağı arkadaşları adına senet düzenledikleri, senetleri günü geldiğinde ödemedikleri ve yine karşılıksız senet verdikleri tespit edildi.

Tespitin ardından harekete geçen ekipler, Çankırı ve Ankara'da 'Son Nokta' adıyla operasyon düzenleyerek, 21 şüpheliyi gözaltına alındı.

ŞEHİT AİLESİNİ DE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, ocak ayında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesini de dolandırdıkları belirlendi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından aralarında örgüt lideri Recep A.'nın bulunduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi.

Recep A. ile birlikte Ceyhan A, Ertuğrul Ö., Oğuz Ç., Erkan Ç., Fazıl Ş., Yaşar A., Ferhat K. ve Ekrem Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.