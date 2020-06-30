Dolar
6.8543
-0.0058%
Euro
7.7098
0.0298%
Altın
1784.46
0.6582%
Borsa
116524.78
0.5885%
G. Altın
393.159
0.6252%
Bitcoin
62909.32
-0.5904%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Çankırı ve Ankara'da dolandırıcılık operasyonu

    Aralarında şehit ailesinin de bulunduğu kişileri dolandıran şüphelilere yönelik 'Son Nokta' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden, 9'u tutuklandı.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 18:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Çankırı ve Ankara'da dolandırıcılık operasyonu #1

    Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

    21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şüphelilerin emlakçılık, galericilik ve hayvancılık yaptıkları izlenimini verip, mağdurlara az miktarda peşinat verdikleri, geri kalan para için üzerlerinde hiçbir mal varlığı olmayan suç ortağı arkadaşları adına senet düzenledikleri, senetleri günü geldiğinde ödemedikleri ve yine karşılıksız senet verdikleri tespit edildi.

    Tespitin ardından harekete geçen ekipler, Çankırı ve Ankara'da 'Son Nokta' adıyla operasyon düzenleyerek, 21 şüpheliyi gözaltına alındı.

    Çankırı ve Ankara'da dolandırıcılık operasyonu #2

    ŞEHİT AİLESİNİ DE DOLANDIRDILAR

    Şüphelilerin, ocak ayında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesini de dolandırdıkları belirlendi.

    Çankırı ve Ankara'da dolandırıcılık operasyonu #3

    9 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgularının ardından aralarında örgüt lideri Recep A.'nın bulunduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi.

    Recep A. ile birlikte Ceyhan A, Ertuğrul Ö., Oğuz Ç., Erkan Ç., Fazıl Ş., Yaşar A., Ferhat K. ve Ekrem Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Görüş Bildir