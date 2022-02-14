Rögar kapağına basan kadın, kapağın kırılması ile 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşerken, uzun çabalar sonucu kurtarıldı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde sokakta yürüyen kadın, üzerine bastığı rögar kapağının kırılması ile beraber 15 metre derinliğindeki kanalizasyon kuyusuna düştü.

VÜCUDUNA DEMİR SAPLANDI

Kuyunun zemininde bulunan demir çubuk ise kadının vücuduna saplandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD jandarma arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı - VİDEO

DEMİR KESİLDİ, KUYUDAN ÇIKARTILDI

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, kuyuya düşen kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

Kuyuya inen ekipler, kadının vücuduna saplanan demiri beton zeminden kesti.

Kadın daha sonra kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.