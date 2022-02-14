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    Çankırı'da 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı

    Rögar kapağına basan kadın, kapağın kırılması ile 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşerken, uzun çabalar sonucu kurtarıldı.
    • DHA
    • 14.02.2022 - 04:15
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 04:38
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    Çankırı'da 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı

    Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde sokakta yürüyen kadın, üzerine bastığı rögar kapağının kırılması ile beraber 15 metre derinliğindeki kanalizasyon kuyusuna düştü.

    VÜCUDUNA DEMİR SAPLANDI

    Kuyunun zemininde bulunan demir çubuk ise kadının vücuduna saplandı.
    Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD jandarma arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Çankırı'da 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı - VİDEO

    DEMİR KESİLDİ, KUYUDAN ÇIKARTILDI

    Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, kuyuya düşen kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

    Kuyuya inen ekipler, kadının vücuduna saplanan demiri beton zeminden kesti.
    Kadın daha sonra kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Çankırı da 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı #1

    Çankırı da 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı #2


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