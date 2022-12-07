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    Çankırı'da 2 zincir market şubesi kapatıldı

    Zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde 2 market şubesi, evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı.
    • 07.12.2022 - 18:06
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    Çankırı'da 2 zincir market şubesi kapatıldı

    Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı.

    Denetimde; ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi.

    2 market şubesi kapatıldı

    Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesi evrak eksiliği nedeniyle kapatıldı.

    3 şubeye de para cezası uygulandı

    DHA'nın haberine göre; son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.

    Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılık ile sürdüreceği belirtildi.

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