Çankırı'da 2 zincir market şubesi kapatıldı

Zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde 2 market şubesi, evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı.

Denetimde; ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi.

2 market şubesi kapatıldı

Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesi evrak eksiliği nedeniyle kapatıldı.

3 şubeye de para cezası uygulandı

DHA'nın haberine göre; son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılık ile sürdüreceği belirtildi.









