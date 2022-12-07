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Çankırı'da 2 zincir market şubesi kapatıldı
Zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde 2 market şubesi, evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı.
- 07.12.2022 - 18:06
Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı.
Denetimde; ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi.
2 market şubesi kapatıldı
Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesi evrak eksiliği nedeniyle kapatıldı.
3 şubeye de para cezası uygulandı
DHA'nın haberine göre; son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılık ile sürdüreceği belirtildi.