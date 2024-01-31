Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni konakladığı otel odasında temizlik görevlisi tarafından bulundu.

İHA

Çankırı il merkezinde bulunan bir otelde görevli bir temizlik personeli temizlik için girdiği odada 22 yaşındaki Berat K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde savcı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)