Çankırı'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı

- Çankırı'da, Tuzlu Bağları mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
- Yaralılardan A.S.'nin durumu ağır olup diğerleri hastaneye kaldırıldı.
- Kazanın ardından kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle yeniden açıldı.
Çankırı istikametinden Yapraklı yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çankırı yönüne ilerleyen otomobil de kaza yapan otomobile çarptı.
KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAZA NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Çankırı-Yapraklı kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.