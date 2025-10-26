Abone ol: Google News

Çankırı'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı

Tuzlu Bağları mevkisinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 09:06
  • Çankırı'da, Tuzlu Bağları mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
  • Yaralılardan A.S.'nin durumu ağır olup diğerleri hastaneye kaldırıldı.
  • Kazanın ardından kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle yeniden açıldı.

Çankırı istikametinden Yapraklı yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çankırı yönüne ilerleyen otomobil de kaza yapan otomobile çarptı.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Çankırı-Yapraklı kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

