Çankırı'da alacak verecek kavgası mahalleyi karıştırdı: 7 gözaltı Kent merkezinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında bir şahıs defalarca havaya ateş açtı. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

İHA

Çankırı'da Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkesine hakim olamayan şahıs, pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açtı.

Ekiplere bildirildi

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 kişi gözaltına alındı

Çıkan kavgada yaralanan olmazken, olayla ilgili H.A., D.A., Ç.A., M.U., E.U., M.U. ve A.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)