Çankırı'da alacak verecek kavgası mahalleyi karıştırdı: 7 gözaltı

İHA
Çankırı'da Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkesine hakim olamayan şahıs, pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açtı.
Ekiplere bildirildi
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
7 kişi gözaltına alındı
Çıkan kavgada yaralanan olmazken, olayla ilgili H.A., D.A., Ç.A., M.U., E.U., M.U. ve A.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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