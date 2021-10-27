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    Mavi kategorideki Çankırı'da vaka sayıları artıyor

    Koronavirüs tedbirlerine uymayan bölge halkı, aşı rehavetine kapılarak vaka sayılarını yükseltti.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:12
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    Mavi kategorideki Çankırı'da vaka sayıları artıyor

    Yurt genelinde aşılama çalışmaları hız kazanırken, vatandaşların rehavete kapılmasıyla vaka sayıları artış gösterdi.

    Aşılamada yüzde 76 seviyesine ulaşan Çankırı'da, koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar vaka sayılarını yükseltmeye devam ediyor.

    VAKA SAYILARI ARTIŞTA

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çorum'da 2-8 Ekim arasında 100 bin kişide 251,2 olan vaka sayısı, 9-15 tarihleri arasında 100 bin kişide 333,63'e yükseldi.

    Mavi kategorideki Çankırı da vaka sayıları artıyor #1

    VATANDAŞLAR KURALLARA UYMUYOR

    Mavi kategoride yer alan ilde çoğu vatandaşların maske, sosyal mesafe gibi koronavirüs tedbirlerine uymadığı görüldü.

    Mevcut durumla ilgili konuşan vatandaşlar, aşı rehavetine kapılan kişilerin tedbirlere uymadığını söyledi.

    Mavi kategorideki Çankırı da vaka sayıları artıyor #2

    "TEKRARDAN KAPANMA YAŞANMAMASI İÇİN KURALLARA UYALIM"

    İkinci doz aşı olan vatandaşların sayısının az olduğunu belirten üniversite öğrencisi Mustafa Berkay Kızılay, "İlimizde kimse maske kurallarına uymuyor. Çoğu insan aşılarının 1'inci dozunu olmuş ama 2'nci dozunu olan sayısı çok az. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok uyulduğunu düşünmüyorum. Kurallara uysak daha iyi olacak. Tekrardan kapanma yaşanmaması için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Aşılarımızı da en kısa zamanda olmalıyız." dedi.

    Mavi kategorideki Çankırı da vaka sayıları artıyor #3

    Mavi kategorideki Çankırı da vaka sayıları artıyor #4

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