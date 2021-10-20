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    Çankırı'da Atatürk büstüne saldırıya tutuklama

    Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırıp kırdığı iddiası ile gözaltına alınan Ö.D. tutuklandı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 09:27
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    Çankırı'da Atatürk büstüne saldırıya tutuklama

    Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesindeki Atatürk büstü, saldırıya uğrayarak kırıldı.

    Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

    Polis ekipleri, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. olduğu belirlendi.

    YAKALANIP TUTUKLANDI

    Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Valilik Basın Bürosu, olayla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

    "18.10.2021 Pazartesi günü sabah saatlerinde, ilimiz Orta ilçesi Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu önünde bulunan Atatürk büstünün kırılmış halde olduğu ihbarı alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; söz konusu menfur saldırıyı gerçekleştiren Ö.D. isimli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

    Çankırı da Atatürk büstüne saldırıya tutuklama #1

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