Çankırı'da çatlayan duvara tel ile alınan önlem dehşet saçıyor Eski bir binanın çatlayan duvarı, yıkılmasın diye telle tutturuldu. Duvar görenleri hayrete düşürürken vatandaşlar, telle tutturulan duvarın önünden geçerken korktuklarını söyledi.

İHA

Çankırı'da korkunç bir görüntü ortaya çıktı.

Merkez ilçesi Karatekin Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan 2 metre yükseklikteki bahçe duvarının yıkılmasını önlemek isteyen bina sahibi, çatlayan alanları tel ile sabitledi.

Duvarın yıkılmasına telli önlem

Duvara çakılan çiviler arasında çekilen tel ile duvarın yıkılmasının önlenmeye çalışılması ise görenleri şoke ediyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, alınan ilginç önlem karşısında şaşırdıklarını belirterek, yoldan geçerken büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

"Tel neyi tutacak? Yarın birisinin tepesine göçer”

Belediyeye verilen dilekçelerin dikkate alınmadığını söyleyen Karatekin Mahallesi Muhtarı Salim Koçer, “Bu evin sahibini defalarca uyardım. Belediyeye de defalarca dilekçe verdim ama dikkate alınmadı. Tabii ki ilginç, tel neyi tutacak? Yarın birisinin tepesine göçer.” dedi.

"Altında çocuk falan kalsa sağlam çıkması mümkün değil"

Duvarın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirten mahalle sakini Kadir Geyik ise, “Her zaman buradan geçerken tepemize göçecek diye korkuyoruz. Altında kalınca sağlam çıkmak zor olur. Burayı emaneten tutturmuşlar. Altında çocuk falan kalsa sağlam çıkması mümkün değil. Mesela ben şimdi oradan geçtim, geçerken yine korktum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)