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    Çankırı'da damat, düğünde açılan ateş sonucu yaralandı

    Düğün sırasında bir anda yere yığılan damat, davetlileri korkuya düşürdü.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 08:40
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 08:40
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    Çankırı'da damat, düğünde açılan ateş sonucu yaralandı

    Çankırı'da bir düğünde havaya açılan ateş, damadın yaralanmasına neden oldu.

    Merkeze bağlı Alaçatı Köyü’nde M.K. ve B.H.’nin düğününde katılımcılar tarafından rastgele havaya ateş açıldı.

    DAMAT YERE YIĞILDI

    Bu esnada damat bir anda yere yığılırken düğün adeta faciaya döndü.

    Yaralanan damat 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede yapılan tedavi sonrasında damat M.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Çankırı'da havaya açılan ateş, damadı yaraladı ViDEO

    Çankırı da damat, düğünde açılan ateş sonucu yaralandı #1

    Çankırı da damat, düğünde açılan ateş sonucu yaralandı #2

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