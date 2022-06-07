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    Çankırı'da husumetlilerin kavgasında 4 kişi bıçaklandı

    Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 07.06.2022 - 09:38
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    Çankırı'da husumetlilerin kavgasında 4 kişi bıçaklandı

    Çankırı'da bulunan Buğday Pazarı Mahallesi Eşikliaralık Sokak’ta yaşanan olayda 2 husumetli kişinin alacak verecek meselesi kanlı bitti.

    İHA'nın haberine göre; Ramazan T., husumetli olduğu Ali İhsan K.’nin evine geldi.Evde şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali İhsan K.’nin evinde bulunan eşyaları dağıtan Ramazan T., dışarı çıktı.

    2 kişiyi bıçakladı

    Şahıslar arasında çıkan kavga sokakta devam etti. Kavga sırasında Ramazan T., Ali İhsan K.’yi ve araya giren Ali İhsan K.’nın annesi Servinaz K. ile Yusuf K.’yi de bıçakladı.

    Kavga sırasında Ramazan T.’nin vücudunda kesikler meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldılar

    Olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çankırı da husumetlilerin kavgasında 4 kişi bıçaklandı #1


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