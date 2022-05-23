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Çankırı'da işçi servisi devrildi: Yaralılar var

Çankırı'da işçi servisi devrildi: Yaralılar var

Fabrika işçilerinin bulunduğu bir servis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Olay sonucu 18 kişi hastanelik oldu.