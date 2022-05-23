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    Çankırı'da işçi servisi devrildi: Yaralılar var

    Fabrika işçilerinin bulunduğu bir servis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Olay sonucu 18 kişi hastanelik oldu.
    • 23.05.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 18:08
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    Çankırı'da işçi servisi devrildi: Yaralılar var

    Çankırı-Eldivan karayolu Ecevit yokuşu mevkisinde seyir halinde olan işçi otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki arazilik alana devrildi.

    Kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

    18 yaralı

    AA'nın haberine göre otobüste bulunan 18 kişi yaralandı.

    Bazıları araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Çankırı'da işçi servisi devrildi: Yaralılar var VİDEO

    Çankırı da işçi servisi devrildi: Yaralılar var #1

    Çankırı da işçi servisi devrildi: Yaralılar var #2

    Çankırı da işçi servisi devrildi: Yaralılar var #3

    Çankırı da işçi servisi devrildi: Yaralılar var #4


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