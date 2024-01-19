Çankırı'da kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü Ankara-Çankırı karayolunda odun yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İHA

Ankara-Çankırı karayolunda 40 yaşındaki Abdulaziz Arslan yönetimindeki otomobil, Hakkı K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce kamyonun arkasında sürüklenen otomobil alev aldı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi morga kaldırıldı

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Abdulaziz Arslan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Yaşanan kazanın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)