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    Çankırı'da karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi

    Karantinayı ihlal eden 2 vatandaş hakkında idari para cezası da uygulandı.
    • İHA
    • 12.09.2020 - 14:58
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    Çankırı'da karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi

    Koronavirüs nedeniyle karantina kurallarına uymayanlara karşı kararlı adımlar atılmaya başladı.

    Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 kişinin yurda yerleştirildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

    YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

    Vali Ayaz, paylaşımında, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup, kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

    Karantinayı delen 2 vatandaştan birinin kıraathanede, diğerinin ise polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada yakalandığı öğrenildi.

     

    Çankırı da karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi #1

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