Çankırı'da karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi

Karantinayı ihlal eden 2 vatandaş hakkında idari para cezası da uygulandı.

Koronavirüs nedeniyle karantina kurallarına uymayanlara karşı kararlı adımlar atılmaya başladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 kişinin yurda yerleştirildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Vali Ayaz, paylaşımında, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup, kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Karantinayı delen 2 vatandaştan birinin kıraathanede, diğerinin ise polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada yakalandığı öğrenildi.