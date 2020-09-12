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- Çankırı'da karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi
Çankırı'da karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi
Karantinayı ihlal eden 2 vatandaş hakkında idari para cezası da uygulandı.
- İHA
- 12.09.2020 - 14:58
Koronavirüs nedeniyle karantina kurallarına uymayanlara karşı kararlı adımlar atılmaya başladı.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 kişinin yurda yerleştirildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
YURDA YERLEŞTİRİLDİLER
Vali Ayaz, paylaşımında, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup, kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
Karantinayı delen 2 vatandaştan birinin kıraathanede, diğerinin ise polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada yakalandığı öğrenildi.