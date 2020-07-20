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    Çankırı'da kavgada yaralandı, ambulansın camını kırdı

    Bıçaklı kavga sonucu yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansın camını yumrukla kırdıktan sonra başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 14:06
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    Çankırı'da kavgada yaralandı, ambulansın camını kırdı

    Çankırı'nın Germece köyünde, aralarında husumet bulunan T.K., Y.K.K. ile Z.Ç. ve M.Ç. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., bıçakla yaralandı.

    AMBULANSIN CAMINI KIRDI

    İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaralı T.K.'yi muayene etmek istedi. T.K.'nin direnmesi ve saldırgan tavırlar göstermesi üzerine sağlık ekibi durumu jandarmaya bildirdi. Yakınları tarafından ambulansa bindirilmek istenen T.K., yumrukla aracın arka camını kırdı.

    Çankırı'da kavgada yaralandı, ambulansın camını kırdı #1

    BAŞKA AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

    Hasar gören ambulans olay yerinden ayrılırken, T.K. başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olayı kınadıklarını belirtti.

    Bıçakla yaralama olayına karışıp olay yerinden kaçan Z.Ç., ve M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Çankırı'da kavgada yaralandı, ambulansın camını kırdı #2

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