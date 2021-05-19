Çankırı'da boşanma kavgasında yumruklar havada uçtu

Çankırı'da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışmaya yakınları da dahil olunca kavga çıktı. Olayın ardından 3 şahıs gözaltına alındı.

Çankırı’da boşanma aşamasında olduğu bilenen çift S.Ç ile M.Ç arasındaki tartışma taraflarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Mal bölüşümü sebebiyle çıkan tekme, tokatlı kavgada kadına şiddet görüntüleri de ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgaya karışan 3 şahsı gözaltına aldı.

“ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE DEVAM EDİYOR”

Kavganın ardından açıklama yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde, şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" dedi.

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