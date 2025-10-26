Abone ol: Google News

Çankırı'da stepneye sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Çankırı'da bir otomobilin stepnesine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • Çankırı'da stepneye sıkışan yavru kedi, vatandaşlar tarafından fark edildi.
  • İtfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden başarılı bir şekilde kurtardı.
  • Sağlık kontrolü yapılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çankırı’da bir otomobilin stepnesinin jant kısmına sıkışan yavru kedi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi.

İTFAİYENİN DİKKATLİ ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafası janta sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kedi, herhangi bir sorunun bulunmaması üzerine doğal yaşam alanına bırakıldı.

