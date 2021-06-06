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- Çankırı'da su hattı çekerken, göçük altında kaldı
Çankırı'da su hattı çekerken, göçük altında kaldı
Evine su çekmek isteyen şahsın kanal açma çalışmaları sırasında toprak göçtü. Göçüğün altında kalan şahıs, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 06.06.2021 - 18:04
Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerinde bulunan küme evleri mevkisinde Harun Önel (31) isimli bir vatandaş, evine su çekmek amacıyla kanal açtı.
Çalışma sırasında toprak kayınca Önel, göçük altında kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri Önel’i kurtarmak için seferber oldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olarak toprak altından kurtarılan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.