Çankırı'da traktör şarample yuvarlandı: 1ölü

Çerkeş'te şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını kaybetti.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D100 karayolunda çay ve mısır satan Yeter Gündoğdu, traktörle köyüne gitmek için yola çıktı.

Hakimiyetini kaybeden Gündoğdu, traktörle şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Gündoğdu'yu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yeter Gündoğdu, Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Gündoğdu, Çankırı devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yeter Gündoğdu, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.