Çankırı'da yolcu otobüsü kaza yaptı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlanırken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çankırı D100 Karayolu Kurşunlu ilçesi mevkiinde, İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını memleketine ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, hafif kar yağışının etkili olduğu yolda devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.