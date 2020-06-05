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    Canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu

    Düzce’de bir iş yerinde çalışan kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada elinde bulunan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 05.06.2020 - 11:30
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    Canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu

    Düçzce'nin İstanbul Caddesi üzerindeki bir kafede çalışan 39 yaşındaki Ahzen Ç., cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

    Arabesk müzik dinleyip, canlı yayın yaptığı sırasında “O gün gelmeden ya hepsi ölecek ya bana konuşacaklar.” dediği sırada elinde bulunan silahı başına doğru tuttu.

    Bu sırada silah ateş aldı ve Ahzen Ç. hayatını kaybetti.

    SORUŞTURULACAK

    Silah sesini duyanların haber vermesiyle, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ahzen Ç.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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