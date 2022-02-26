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    Canlı yayında kan donduran itiraf

    Anne, canlı yayında öz oğlunun babası tarafından öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğünü itiraf etti.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 13:45
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    Canlı yayında kan donduran itiraf

    Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık oluşturan bir olay gerçekleşti.

    Programa katılan M. A. Ç. ağabeyini öldürmek iddiasıyla 20 yıl hapis cezası aldığını söylerken, ''Ben masumum'' dedi.

    Yayına bağlanan anne ise vicdan azabı çektiğini ve öz oğlunu kocasının öldürüp bahçeye gömdüğünü ve suçu aile kararıyla M. A.’nın üzerine attıklarını itiraf etti.

    Yaşanan bu olaylar stüdyoda büyük şaşkınlık oluşturdu.

    14 YIL BAHÇEDE BİR CESETLE YAŞADILAR

    M. A. Ç.’nin iddiasına göre, 22 yıl önce Hatay Dörtyol’daki evlerinde yaşanan tartışma sonucu babası H. Ç., öz oğlu G.Ç.’yi silahla öldürdü ve bahçede kazdığı çukura gömdü. Ardından aile tam 14 yıl bahçede bir cesetle yaşadı, ta ki aile içerisinde miras kavgaları başlayana kadar.

    Yayına katılan M. A. Ç’nin iddiasına göre, aile meclisi bir karar aldı ve suçu kendi üstüne yıktı.

    CİNAYETİ OĞLUNUN ÜZERİNE YIKTI

    Programda yaşananlar ise şaşkınlık vericiydi. M. A. Ç.’nin ağabeyi de kardeşini doğruladı, ancak ona üzülmediğini söyledi.

    Yayına bağlanan anne ise vicdan azabı çektiğini tüm eşinin işlediği cinayeti oğlunun üzerine yıktığını itiraf etti.

    Canlı yayında kan donduran itiraf #1

    Canlı yayında kan donduran itiraf #2

    Canlı yayında kan donduran itiraf #3


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