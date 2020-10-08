Kütahya Gediz'de 3 Ocak'ta kayınpederini öldüren ve 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest kalan Süleyman Gürbüz, katıldığı bir televizyon programında cinayeti itiraf edince tekrar gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 3 Ocak'ta Umurbey Mahallesi, 709 Sokak'taki iki katlı evin bahçesinde meydana gelen olayda Süleyman Yıldırım ile damadı Süleyman Gürbüz arasında ailevi nedenden tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Süleyman Gürbüz bıçakla kayınpederi Yıldırım'ı bacağından yaraladı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMAMIŞTI

Ağır yaralanan Süleyman Yıldırım, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Süleyman Yıldırım'ın cenazesi Şaphane ilçesine bağlı Üçbaş köyünde toprağa verildi.

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ CANLI YAYINDA ANLATTI

Polis, Süleyman Gürbüz'ü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Gürbüz, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında önce hakkındaki suçlamaları inkar etti sonrasında ise program sunucunun ısrarlı soruları karşısında kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı boğuşma sırasında öldürdüğünü, asıl hedefinin kayınvalidesi C.Y. olduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine Gürbüz, dün İstanbul'da tekrar polis ekiplerince gözaltına alındı. Gediz'e getirilen Gürbüz, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince yeniden tutuklandı VİDEO