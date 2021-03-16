Canlı yayında kızını istismar eden sapık Antalya'da yakalandı

Sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp 15 yaşındaki kızı İ.Y.'ye tacizde bulunan baba H.Y., gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında 15 yaşındaki kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler sarf eden şahsın yakalanması için harekete geçmişti.

Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmesinin ardından yapılan araştırmada, görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y. olduğu belirlenmişti.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Antalya'da olduğu tespit edilen H.Y., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bakanlığın, H.Y. hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı öğrenildi.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.