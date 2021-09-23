Canlı yayında küfreden kadın, Serap Paköz'ü öfkelendirdi

Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de gergin anlar yaşandı.

Star TV'de Serap Paköz'ün sunduğu programda katılan Meral Calp, ailesinin kendisini zorla 40 yaş büyük adama verdiğini iddia etti.

Görme engelli eşi Ökkeş Calp'in yanından kaçarak genç bir adamla birlikte yaşayan Meral Calp, canlı yayına katılarak eşiyle yüzleşti.

Yüzleşme sırasında ise gergin anlar yaşandı.

"ALKOL BAĞIMLISI ADAMLA BİRLİKTE"

Canlı yayında evliliklerini anlatan Ökkeş Calp, "Biz 10 sene evli kaldık bir ay iki ay değil. 10 sene içinde ayaklarımın altını öptü. Öpme haram dedim, sen benim nikahlı kocamsın öperim, beni bırakma dedi. Ellerimi öperdi bizi bırakma derdi. Bu yetim çocukla ben sizi bırakmam asıl siz beni bırakmayın dedim. Kendisi beni bıraktı. Şimdi alkol, madde bağımlısı adamla birlikte. Kızımız Emine'yi bu zalim kadının elinden alın." dedi.

Canlı yayında küfür eden kadın Serap Paköz'ü öfkelendirdi VİDEO

GENÇ KADINA SİNİRLENDİ

Duyduklarına sinirlenen Meral Calp ise "Benim çocuğum hakkında nasıl konuşuyorsun ben onun için neler çektim." diyerek eşine bağırdı.

Sık sık küfreden kadını uyarmak zorunda kalan Paköz, genç kadına sinirlendi.

"O ÇOCUĞU SANA BIRAKMAYIZ"

Kendisini ifade etmeye çalışan kadına öfkesi dinmeyen program sunucu Serap Paköz, "Ne kadar ağzın bozukmuş senin. Yemin ediyorum o çocuğu sosyal hizmetlere aldırırım seni de onları da çocuğuna hasret bırakırım. Burada kimin konuşturacağıma ben karar veririm. Kızının böyle bir anne ve baba soyuyla ilişkisini kesmiş olduğunu ispatlarım her türlü hukuki konuda da yürür giderim, o çocuğu da sana bırakmayız." şeklinde konuştu.

"ZORLA EVLENDİRİLDİĞİNE İNANMIYORUM"

Zorla evlendirildiğini söyleyen kadına inanmayan Paköz, "Ben senin kimse tarafından zorla evlendirildiğini düşünmüyorum. Davranışlarını gördükten sonra kimse sana istemediğin bir şeyi yaptıramaz." diyerek sinirlendi.



