Daha önce bir taksi şoförü tarafından dolandırıldığı anları canlı yayından paylaşan Koreli turist, yine bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksi şoförü, yola çıkmadan kadından 250 lira aldı.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni kadın, tatil için geldiği İstanbul’da bir taksi şoförü tarafından dolandırılması ile gündeme gelmişti.

Taksimetreyi açmadan 10 dakikalık yol için 200 lira isteyen, daha sonra da 150 liraya düşen taksi şoförü, kadının 759 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına yansıdı.

DHA’nın haberine göre; Jinnytty ismiyle sosyal medyada yayınlar yapan kadından yine canlı yayındayken fazla para alındı.

Taksiye binmeden parayı aldı

Güney Koreli kadın, Eyüpsultan Yeşilpınar'da dün, gittiği bir eğlence merkezinin çıkışında taksiye bindi.

Galataport'a gitmek istediğini söyleyen kadından taksici, kadın daha taksiye binmeden 250 lira aldı.

Kabataş'a geldiklerinde taksicinin telefonu çaldı.

“Herkes durağı arıyor”

Telefondaki kişi taksi şoförüne “Herkes durağı arıyor, kız canlı yayında.” dedi.

Bir süre sonra taksi şoförünü arayan bir başka kişi de yine herkesin durağı aradığını belirtti.

Trafik yoğunluğu nedeniyle taksiden erken inen kadın taksiciye 245 lira ödedi. Turist kadın taksiden inerek Galataport'a doğru gitti.

Tüm bu yaşananlar yine kadının sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı.

Canlı yayında taksi şoförünün dolandırdığı Koreli turist, yine aynı olayı yaşadı VİDEO

