Cansız bedeni bulunan Merve'nin midesinde çamur bulundu

Erzurum'da kaybolduktan 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2.5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu tamamlandı.

Erzurum'un Horosan ilçesine bağlı Dalbaşı köyünde yaşayan Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Merve Bayrak, annesi ile birlikte komşu köy olan Azap'a gitmişti.

2.5 yaşındaki Merve, evin önünde oyun oynadığı sırada ise bir anda ortadan kaybolmuştu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Merve'ye ulaşamayan aile durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmiş, köye gelen ekipler ise arama- kurtarma çalışması başlatmıştı.

Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, bölgede hayvan otlatan bir çoban, köye yaklaşık 4 kilometre mesafedeki dere kenarında küçük kızın cansız bedenini bulmuştu.

MİDESİNDE ÇAMUR BULUNDU

Merve Bayrak'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılırken, minik kızın midesinde çamur tespit edildi. Adli Tıp Kurumu önünde otopsiyi bekleyen baba Ebrar Bayrak ise büyük acı yaşadı.

Yakınlarına sarılarak ağlayan acılı babayı yanındakiler teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren otopsinin ardından Merve Bayrak'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

"ONU CANIMDAN ÇOK SEVERDİM"

Amca Erdal Bayrak, Merve'nin ön otopsi raporunda, ölüm olayıyla ilgili şüphe bulunmadığını belirterek, "Merve'nin kaybolduğu gün hava çok sıcaktı. Tahminimize göre uzunca bir yol giden Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu. Ön otopsi raporunda midesinde çamur olduğu bildirildi. Herhangi bir darp veya taciz gibi şüpheli durum söz konusu değil. Onu canımdan çok severdim. O kadar çok sevdiğim yeğenimi toprağa ellerimle verdim. Bu kadar sevmenin acısı da büyük oluyor" dedi.