Çapa'da sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i, maske uyarısı üzerine darbeden saldırgan adliyeye sevk edildi

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Rıfat Babayiğit'i, kendisine maske uyarısı yapması üzerine darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi. Sağlık çalışanının kör kalma ihtimali olduğu öğrenildi.

Dün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarı aldı.

Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darbetmeye başladı. Kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyata alındı.

BİR DAHA GÖREMEYEBİLİR

Bir daha görememe ihtimalinin olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darbeden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü.

Çapa'da sağlık çalışanına saldıran şahıs adliyede VİDEO



HIRSIZLIKTAN HÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı.

Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.













