İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hastanın saldırısına uğrayan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ameliyattan çıktıktan sonra, gözünün görmediğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde, bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarı almıştı.

Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darbetmeye başlamış, kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyat olmuştu.

Ameliyattan çıkınca normal odaya alınan Babayiğit, "Arkadaş gelir gelmez kaydını açtı. Kaydını açarken ben de polikliniğin orada oturuyordum. Arkadaş orada oturdu, dikkatimi çekti. 3-4 kişi daha aynı şekildeydi. Ben kişi olarak söylemedim. Dedim ki, 'Arkadaşlar herkes maskesini ağız burun kapalı olacak şekilde kapatsın.





"RİCA EDİYORUM MASKENİZİ TAKIN"

Sağlık bakanlığı uyarıyor.' Bu şekilde söyledim. Tabi sağolsun arkadaşların bazıları taktı. Bu arkadaş 2 kere taktı 3. sefer çıkarttı. Dedi 'rica ediyorum lütfen maskenizi takın.' İki üç kere bana küfür etti. Ben küfürü umursamadım. Sonra ben güvenlik arkadaşı aradım. Dedim, 'gel abi hasta sıkıntılı.' Dedi ki,'tamam abi geliyorum.'

Gelir gelmez hasta maskesini taktı. Sonra hasta 15 dk sonra gitti muayenesini oldu. Sonra yanımdan geçerken bana dedi ki, 'sen bana ters bakıyorsun' dedi ve gözümün ortasına vurdu. Bir baktım benim gözüm gitti.





"SOL GÖZÜM GÖRMÜYOR"

Sonra ameliyat oldum, ameliyattan çıktım. Sol gözüm görmüyor. Sol gözüm hiç görmüyor. Görecem diyorlar ama, 2. ameliyatı daha olacam. Doktorlar kesin bir şey söylemedi ama." İfadelerinde bulundu.

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanı: Şu an gözüm görmüyor VİDEO



HIRSIZLIKTAN HÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı.

Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Furkan T., "kasten yaralama" ve "ölümle tehdit" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Furkan T., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık çalışanının darbedilme anları VİDEO