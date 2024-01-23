Konya'da çarşaflı kılığına girdi: Husumetlisine kezzapla saldırdı Daha önce husumetli olduğu ayakkabı işletmecisine saldırmak için çarşaf giyip kadın kılığına girerek yüzüne kezzap döken şahsa, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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İHA

Konya'da dehşete düşüren olay.

Selçuklu ilçesinde 25 Haziran 2023 yılında meydana gelen olay nihayet sonuçlandı.

Çarşaf giyerek saldırdı

Ayakkabı işletmecisi olan Selahaddin Ö., dükkanın önünde olduğu sırada çarşaflı bir kadının kezzaplı saldırısına uğradı.

Selahaddin Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs gözden kayboldu.

Ekipler inceleme başlattı

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyelen ekipler, toplamda 242 kameradan bin 650 saatlik görüntüyü mercek altına aldı.

Üstünü tuvalette değiştirdi

İncelenen görüntülerde, şüphelinin umumi tuvalete sırt çantasıyla girdiği, ardından kadın kılığında elinde bir kapla tuvaletten çıktığı, olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği alana gelerek çevrede keşif yaptıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

Ekiplerin incelemeleri sonucu kezzaplı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 51 yaşındaki Mehmet C. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli Mehmet C.'nin, EDS kameralarından tespit edilmemek için kendi aracını kullanmadığı, olay sonrası toplu taşıma aracına binerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Tutuklandı

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise, Mehmet C. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"Tuz ruhunu sırtına dökecektim yüzüne denk geldi"

Şüpheli Mehmet C.'nin ifadesinde, "Olay günü bakkaldan tuz ruhu ve maşrapa aldım. Fark edilmemek içinde başka bir iş yerinden çanta ve siyah çarşaf aldım. Çarşafı giydikten sonra tuz ruhunu maşrapaya doldurdum. İş yerine gittiğimde Selahaddin'in sırtı dönüktü ve tuz ruhunu üzerine attığım sırada Selahaddin bana doğru döndü ve tuz ruhu yüzüne isabet etti." dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)