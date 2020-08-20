Bu yıl 6 bin 480 ton rekolte beklediklerini belirten üreticiler, şeftalinin kilogram fiyatının 3 ila 5 lira arasında değiştiğini söyledi.

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı tüm hızıyla sürüyor.

Şeftali hasadı hem ürün kalitesiyle hem de fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

Doğu bölgesinden gelen mevsimlik işçilerin yoğun tempo ile topladığı şeftali, lezzetiyle Bursa şeftalisini aratmıyor.

4 BİN DÖNÜMLÜK ALANDA HASAT

Şeftalinin kalitesinden memnun olan meyve suyu şirketleri, Çarşamba Ovası’nı tercih ediyor. Çarşamba'da birçok insanın geçim kaynağı olan şeftalinin bu sene 4 bin dönümlük bir alanda hasadı yapılıyor.

Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı ViDEO

6 BİN 480 TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Çarşamba Ziraat Odası'na göre, şeftalinin bu seneki rekoltesi 6 bin 480 ton olarak bekleniyor. 2019 yılında kilogram başına 1-2 TL arasında satılan şeftali, bu sene 3 ila 5 TL arasında alıcı buluyor.

"ŞEFTALİ SEZONUMUZ ÇOK İYİ GEÇTİ"

Çarşamba'nın Aşağıdikencik Mahallesi'ndeki şeftali üreticisi İrfan Çubuk, "Bu sene şeftali hasadına 15 Temmuz gibi başladık. Şu anda sonlara yaklaştık. 1 hafta kadar bir sezonumuz kaldı. Bu yıl şeftali sezonumuz çok iyi geçti. Şeftalinin tutumu ve fiyat açından bu sene memnunuz. Geçen yıl 1 TL ile 2 buçuk TL arasında şeftaliyi satarken, bu sene 3 ile 5 TL arasında şeftaliyi sattık.

Bakımını da güzel yaptık. Her şeyden önce şeftalinin toprağının bakımı ve ilaç çok önemlidir. Bunları da her şeyine uygun kullandık. Meyve suyu şirketleri Çarşamba'da kaliteli şeftali yetiştirdiğimizden burayı tercih ediyor. Sattığımız kişi bir daha almaya geliyor." dedi.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan şeftalinin hasadında sona yaklaşılıyor.