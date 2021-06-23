Ekiplerin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çatalca'da geçtiğimiz pazar günü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda folyolara sarılı eroin ve bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında "Uyuştucu madde ticareti"nden işlem yapılan şüpheliler M.Y ve M.Ü. sevk edildikleri Çatalca Adliyesi'nde tutuklandı.

Çatalca'da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı VİDEO

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FARKLI SUÇLARI DA ÇIKTI

Öte yandan 2 şüphelinin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Yağma" ve "Evden hırsızlık" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrendi.









