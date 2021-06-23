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    Çatalca'da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

    Ekiplerin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 18:45
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 18:52
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    Çatalca'da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

    İstanbul Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çatalca'da geçtiğimiz pazar günü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin operasyon düzenledi.

    Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda folyolara sarılı eroin ve bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Haklarında "Uyuştucu madde ticareti"nden işlem yapılan şüpheliler M.Y ve M.Ü. sevk edildikleri Çatalca Adliyesi'nde tutuklandı.

    Çatalca'da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı VİDEO

    FARKLI SUÇLARI DA ÇIKTI

    Öte yandan 2 şüphelinin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Yağma" ve "Evden hırsızlık" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrendi.

    Çatalca da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı #1

    Çatalca da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı #2

    Çatalca da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı #3

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