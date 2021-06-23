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- Çatalca'da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Çatalca'da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Ekiplerin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 23.06.2021 - 18:45
- Güncelleme : 23.06.2021 - 18:52
İstanbul Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çatalca'da geçtiğimiz pazar günü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda folyolara sarılı eroin ve bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Haklarında "Uyuştucu madde ticareti"nden işlem yapılan şüpheliler M.Y ve M.Ü. sevk edildikleri Çatalca Adliyesi'nde tutuklandı.
Çatalca'da 2 şahıs, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı VİDEO
FARKLI SUÇLARI DA ÇIKTI
Öte yandan 2 şüphelinin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Yağma" ve "Evden hırsızlık" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrendi.