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- Çatalca'da 24 yaşındaki genç, bariyerlere çarpıp vefat etti
Çatalca'da 24 yaşındaki genç, bariyerlere çarpıp vefat etti
Bariyerlere çarpmasının ardından otomobili perte çıkan 24 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
- 16.01.2022 - 15:08
- Güncelleme : 16.01.2022 - 15:22
Dün akşam saat 21.30 sıralarında İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde ilerleyen otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Mücahit Sedooğlu, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sıkışan sürücü Sedooğlu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Sedooğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 24 yaşındaki sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.