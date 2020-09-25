İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, dövülerek öldürüldüğü belirlenen Afgan’ın katillerini 600 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek buldu.

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki serada yer alan barakada Afganistan uyruklu Nazar Mohammed'in öldürülmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı.

Cinayet olayının zanlılarını tespit edip yakalamak için harekete geçen İstanbul JASAT ekipleri; Çatalca, Büyükçekmece, Bahçelievler, Yenibosna, Fatih, Sultangazi, Sakarya, Bursa'da 127 farklı bölgede bulunan kamera kayıtlarından yaklaşık 600 saatlik görüntüyü inceledi.

YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, zanlıların aynı serada çalışan Afganistan uyruklu Asadullah W, Janzeep K. ve Shahed S. olduğunu tespit etti.

Çatalca'da Afganistan uyruklu kişi dövülerek öldürüldü ViDEO

3 KATİL ZANLISI BURSA’DA YAKALANDI

Şüphelilerin İstanbul'dan Sakarya'ya, ardından da Bursa'ya geçtikleri belirlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, maktul ile aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü maktul ile kavga ettiklerini, Nazar Mohammed'i döverek öldürdüklerini itiraf ettikleri belirtildi.

3’Ü DE TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.