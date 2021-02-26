Ev yapacakları köye giden iki akraba, gece ısınmak için panelvan minibüste yaktıkları mangaldan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen Süleyman Çete ve Bilal Coşkun, Beylikdüzü’nden Çatalca’ya gelerek boş bir arazideki arsada ev çalışması yaptı.

Şahıslar, arazideki çalışmanın ardından gece panelvan minibüse battaniye serdi ve ısınmak için yaktıkları mangalı yanına aldı.

Köylüler aracın camını kırarak kontrol etti

MANGALDAN ZEHİRLENDİLER: 2 ÖLÜ

Sabah saatlerinde aracı gören mahalle muhtarı ve bir kişi, 2 kişinin hareketsiz yattığını görünce aracın camını kırdı. Çete ve Coşkun'un yaşamını yitirdiği anlaşılınca ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki akrabanın cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan Çanakçı Köyü Muhtarı Recai Uslu yaşananları anlatarak “Bir de baktık iki arkadaş camı kırıp içeriye girmiş üzerlerinde de mangal vardı. Mangal yakmışlardı. Mangal zehirlemiş onları. Jandarma geldi. Çalışma yapıyorlarmış kendilerine göre 50 - 60 metrekare yere tahtadan bir ev yapıyorlarmış” dedi.

Çatalca'da araçta yaktıkları mangal sonları oldu VİDEO