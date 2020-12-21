Çatalca'da kadın sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Hafriyat kamyonuna arkasından gelen otomobil sürücüsü duramayarak çarptı. Feci kazada kadın sürücü hayatını kaybederken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde 34 DF 9457 plakalı otomobilin sürücüsü Nagehan Ö., önünde giden 34 BJR 026 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil geriye doğru savruldu.

FECİ KAZA KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nagehan Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çatalca'da kadın sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza ViDEO





İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.