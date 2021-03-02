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    Çatalca'da kamyoncu ile taksicinin kavgası

    Çatalca'da yaşanan yol verme tartışmasında, kamyon sürücüsü trafik ışıklarında duran taksiciyi yumrukladı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 11:28
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    Çatalca'da kamyoncu ile taksicinin kavgası

    Çatalca Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyon sürücüsü taksi sürücüsünden yol istedi.

    Taksici yol vermeyince kamyon sürücüsü duruma öfkelendi.

    Taksiyi takibe alan kamyon sürücüsü, kırmızı ışıkta aracından inerek taksi sürücüsünün yanına gitti.

    TAKSİCİYE SALDIRDI

    İkili bir süre tartıştıktan sonra, öfkeli kamyon sürücüsü aracında oturan taksiciyi yumruklamaya başladı.

    Öfkeli adamı diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Çatalca'da kamyoncu ile taksicinin kavgası VİDEO

    Çatalca da kamyoncu ile taksicinin kavgası #1

    Çatalca da kamyoncu ile taksicinin kavgası #2

    Çatalca da kamyoncu ile taksicinin kavgası #3

    Çatalca da kamyoncu ile taksicinin kavgası #4

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