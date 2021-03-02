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- Çatalca'da kamyoncu ile taksicinin kavgası
Çatalca'da kamyoncu ile taksicinin kavgası
Çatalca'da yaşanan yol verme tartışmasında, kamyon sürücüsü trafik ışıklarında duran taksiciyi yumrukladı.
- DHA
- 02.03.2021 - 11:14
- Güncelleme : 02.03.2021 - 11:28
Çatalca Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyon sürücüsü taksi sürücüsünden yol istedi.
Taksici yol vermeyince kamyon sürücüsü duruma öfkelendi.
Taksiyi takibe alan kamyon sürücüsü, kırmızı ışıkta aracından inerek taksi sürücüsünün yanına gitti.
TAKSİCİYE SALDIRDI
İkili bir süre tartıştıktan sonra, öfkeli kamyon sürücüsü aracında oturan taksiciyi yumruklamaya başladı.
Öfkeli adamı diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Çatalca'da kamyoncu ile taksicinin kavgası VİDEO