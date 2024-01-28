Çatalca'da kar nedeniyle araçlar yolda kaldı İstanbul Çatalca'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bir otomobil kaza yaparken, araç içindeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı.

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İHA

Meteorolojik uyarıların hemen ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Birçok araç yolda kaldı

Çatalca ilçesinde, Gümüşpınar Mahallesi'ne ulaşan yol, yoğun kar yağışı nedeniyle tamamen kapanmış durumda. Bu durum, birçok aracın yolda mahsur kalmasına ve trafiğin aksamasına sebep oldu.

Yolda kayan araç yan yattı

Yoğun kar yağışıyla mücadele eden sürücülerden biri, kayganlaşan zeminde aracını kontrol edemeyerek yoldan çıktı ve yan yattı.

Yan yatan araçta bulunan 2 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Hızla müdahale eden cesur vatandaşlar, araçtaki kişileri güvenli bir şekilde kurtardılar.

İstanbul'un bu karlı gününde, dayanışma ve yardımlaşma ruhu ön plana çıkarak, zorlu hava koşullarına karşı birlikte mücadele ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)