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    Çatalca'da orman yolu, toprak bariyerle kapatıldı

    Halka açık mesire alanlarının girişlerine dökülen toprakla birlikte kapatılan girişler, vatandaşların geri dönmesine neden oldu.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 14:07
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    Çatalca'da orman yolu, toprak bariyerle kapatıldı

    Orman yangınları sonrası İstanbul'da da çeşitli tedbirler alındı.

    Alınan tedbirlerin en başında ise ormanlara giriş yasaklandı.

    Tedbirler kapsamında ormanlık alanlar ve mesire alanların girişileri toprak dökülerek, çukurlar kazılarak araç ve insaların girişine tamamen kapatıldı.

    VATANDAŞLAR BARİYERİ GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ

    Haftasonu piknik yapmak için ilçeye gelen vatandaşlar ise girişlerin kapatılmasının ardından geri dönmek zorunda kaldı.

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