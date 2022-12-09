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    Çatalca'daki doktor 4 kız çocuğunu taciz etti

    1. No'lu Sağlık Ocağı’na giden 12 yaşındaki kız çocuğu, doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi. Karakola giden aile, doktorun 4 çocuğu da istismar ettiğini öğrendi. Doktor cezaevine gönderildi.
    • 09.12.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:53
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    Çatalca'daki doktor 4 kız çocuğunu taciz etti

    Çocuk istismarı olayları her geçen gün kan dondurucu seviyeye ulaşıyor.

    Çatalca'da bulunan sağlık ocağındaki doktor, 4 kız çocuğuna dehşeti yaşattı.

    Eve gidip ağlayınca ortaya çıktı

    Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan 1. No'lu Sağlık Ocağı’na muayene için giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı.

    Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi.

    Karakola şikayet için giden aile, başka çocukların da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi.

    Toplam 3 çocuğa aynı muameleyi yaptığı öğrenildi

    Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. E. B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı.

    Çatalca daki doktor 4 kız çocuğunu taciz etti #1

    Cezaevine gönderildi

    Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Lösemi hastası çocuğu da taciz etti

    Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği öğrenildi.

    Ailesinin yaşanan duruma inanmayınca şikayette bulunmadığı, ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikayette bulundukları bilgisine ulaşıldı.

    Çatalca daki doktor 4 kız çocuğunu taciz etti #2


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