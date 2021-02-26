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    Çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan 7 DEAŞ'lı hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
    • AA
    • 26.02.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 10:01
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    Çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan 7 DEAŞ'lı hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

    EL KOYMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

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