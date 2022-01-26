Çay içirerek kendisine aşık edip sonra da dolandırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, 31 yaşındaki emlakçının kendisini aşık ettiğini ve tüm birikimini ev almak için ona verdiğini söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında yine izleyicileri hayrete düşüren bir olay ele alındı.

Programa katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, ev almak için biriktirdiği tüm parasını 31 yaşındaki emlakçı Nihat Büyüksu'ya verdiğini söyledi.

"ÇAY İÇERKEN GÜZEL CÜMLELER KURDU, AŞIK ETTİ"

Emlakçı Büyüksu ile duygusal bağ kurduğunu ve çay içererek, güzel cümleler kurarak kendisine aşık ettiğini belirten Hatice Çakır, gösterilen 200 bin TL değerindeki evi satın almak amacıyla tüm parasını verdiğini ancak hala ortada bir tapu veya sözleşme olmadığını ifade etti.

TACİZE UĞRADIĞINI DA SÖYLEDİ

Hatice'nin iddiaları bu kadarla da bitmedi. Kendisini öperek ikna etmeye çalışan Nihat Büyüksu'nun samimi davranışları sırasında "Abdestimi bozdun" dediğini aktaran Hatice, daha sonra kendisini bir odaya sokarak taciz ettiğini de öne sürdü.

Müge Anlı ise "Bana öyle diyen birine bir tane çarptım mı bir de yer çarpar" dedi.

Büyüksu ise programa telefonla bağlanarak mahkemede çok senet olduğunu ve hala almak için uğraştıklarını ifade etti.

Hatice Çakır'ın da sadece 2 ay ödeme yapabildiğini söyleyen Nihat Büyüksu, her şeyi mahkemede sunduğunu da belirterek "Git senedi al' dedim, almadı. Sonra da olaylar bu noktaya geldi" dedi.