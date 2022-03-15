Çaycı Hüseyin dolandırıldı

Televizyon dizisinde “Çaycı Hüseyin" karakteri ile ünlenen Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabına 'mavi tik' alma iddiasıyla dolandırıldığı davada ifade verdi.

“Çocuklar Duymasın” dizisinde “Çaycı Hüseyin” karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabına ‘mavi tik’ alabilmek için bin TL verdi.

Daha sonra hesabının çalındığını söyleyen kişi, hesabını geri alabilmesi için Alpaslan Özmol'dan 2 bin 500 TL daha istedi.

Dolandırıldığı şüphesine kapılan Alpaslan Özmol, polise giderek şikayette bulundu.

BİRÇOK KEZ “PARAM GELDİ” DİYEREK PARA ÇEKTİ

Yapılan araştırma sonucunda bu kişinin, Mersin'de yaşayan İbrahim Temiz (20) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin en sık görüştüğü numara olan taksici Hüseyin Gürkan'la bilgi sahibi sıfatıyla görüşüldü.

Gürkan, İbrahim Temiz'in müşterisi olduğunu, birçok defa taksi ile aldığında ATM önlerine gittiklerini, Temiz'in “param geldi” diyerek para çektiğini gördüğünü ifade etti.

İfadesi alınan şüpheli İbrahim Temiz ise atılı suçlamayı kabul etmedi.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Dolandırılma iddiasıyla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

İddianame kabul edildi ve Gemlik 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Gemlik 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen iki duruşmaya da katılmayan tutuksuz sanık İbrahim Temiz hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

“ŞİKAYETÇİYİM, CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM”

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan Alpaslan Özmol, “Ben sanığa banka üzerinden bin TL para gönderdim. Söz konusu parayı hesabıma ‘mavi tik’ alınması ilişkin vermiştim. Sonrasında bana 2 bin 500 TL daha verirsen hesabımı geri verebileceğini söyledi. Art niyetli olduğunu anladım. Sonrasında iletişimi kestim. Akabinde sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum.” dedi.

Dosya yargılamanın devam etmesi için Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İDDİANAME

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alpaslan Özmol'un Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek sosyal medya hesabının çalındığı ve hesabı çalan kişilerin kendisinden bin TL istediği anlatıldı.

Alpaslan Özmol'un bin TL'yi gönderdiği ancak geri alamadığı kaydedildi.

Şüpheli İbrahim Temiz'in, Alpaslan Özmol'un sosyal medya hesabını hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiği, hesabı ele geçirdikten sonra geri vermek için bin TL para talep ettiği iddianamede yer aldı.

Şüpheli İbrahim Temiz hakkında 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.