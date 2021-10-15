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    'Çaycı Hüseyin’in babası toprağa verildi

    Alparslan Özmol'un Gemlik’te yaşayan ve dün yaşamını yitiren babası Coşkun Özmol, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 16:14
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    'Çaycı Hüseyin’in babası toprağa verildi

    Çocuklar Duymasın adlı dizide 'Çaycı Hüseyin' hafızalarda yer edinen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan babası Coşkun Özmol, dün sabah yaşamını yitirdi.

    Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

    BABAYA VEDA

    Coşkun Özmol'un cenazesi bugün, Bursa'nın Gemlik ilçesi Asım Koçcabıyık Camii'nde, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Gemlik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Alpaslan Özmol, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.


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    Çaycı Hüseyin’in babası toprağa verildi #4

    Çaycı Hüseyin’in babası toprağa verildi #5

    Çaycı Hüseyin’in babası toprağa verildi #6

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