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- 'Çaycı Hüseyin’in babası toprağa verildi
'Çaycı Hüseyin’in babası toprağa verildi
Alparslan Özmol'un Gemlik’te yaşayan ve dün yaşamını yitiren babası Coşkun Özmol, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
- DHA
- 15.10.2021 - 16:12
- Güncelleme : 15.10.2021 - 16:14
Çocuklar Duymasın adlı dizide 'Çaycı Hüseyin' hafızalarda yer edinen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan babası Coşkun Özmol, dün sabah yaşamını yitirdi.
Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
BABAYA VEDA
Coşkun Özmol'un cenazesi bugün, Bursa'nın Gemlik ilçesi Asım Koçcabıyık Camii'nde, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Gemlik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Alpaslan Özmol, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.