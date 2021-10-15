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Çekirge operasyonunun Antalya ayağı: 6 milyonluk vurgun

Çekirge operasyonunun Antalya ayağı: 6 milyonluk vurgun

Antalya’da piramit satış sistemiyle bin 359 üyeyi, 5 milyon 900 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.