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- Çekirge operasyonunun Antalya ayağı: 6 milyonluk vurgun
Çekirge operasyonunun Antalya ayağı: 6 milyonluk vurgun
- İHA
- 15.10.2021 - 21:16
- Güncelleme : 15.10.2021 - 22:01
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Türkiye genelinde 12 Ekim Salı günü başlattığı ‘Çekirge’ operasyonuna ilişkin adli işlemler devam ediyor.
OPERASYONUN ANTALYA AYAĞI
9 ay süren çalışmanın ardından 28 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 20 suç örgütü üyesi 235 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı "Çekirge" adı verilen operasyon kapsamda Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda piramit satış sistemi kurdukları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
Çekirge operasyonunun Antalya ayağı: 6 milyonluk vurgun VİDEO
359 KİŞİYİ 3,5 MİLYON TL DOLANDIRDILAR
Şüphelilerin, bin 359 üyeyi yaklaşık 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyonun genişletilmesiyle tapu dolandırıcılığı yapan 5, evrakta sahtecilik yapan 1 şüpheli yakalandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheliden 2’si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 8’i adli kontrol kararıyla serbest, 5 şüpheliyse tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPLAM VURGUN 5 MİLYON 900 BİN TL
Operasyon kapsamında mağdur vatandaşların toplam 5 milyon 900 bin TL dolandırıldığı bildirildi.
Operasyon düzenlenen Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta gözaltına alınanlarla ilgili işlemler devam ediyor.