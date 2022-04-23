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Çekmeköy'de 2 tır çarpıştı
İki tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada şoförlerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
- 23.04.2022 - 17:04
- Güncelleme : 23.04.2022 - 17:14
İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde Yakup Süt'ün kullandığı tır, şerit değiştirirken aynı istikamette giden Yaşar Öz'ün kullandığı tırın dorsesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorsenin içerisinde bulunan toz içecek kolileri yola saçıldı. Tır şoförü Yakup Süt, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
1 kişi yaralandı
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik jandarma ekipleri iki şeridi trafiğe kapattı.
Trafik normale döndü
Ekiplerin incelemelerinin ardından tırlar çekiciyle kaldırılarak, trafik normale döndü.
Çekmeköy'de 2 tır çarpıştı VİDEO