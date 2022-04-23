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    Çekmeköy'de 2 tır çarpıştı

    İki tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada şoförlerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • 23.04.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 17:14
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    Çekmeköy'de 2 tır çarpıştı

    İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde Yakup Süt'ün kullandığı tır, şerit değiştirirken aynı istikamette giden Yaşar Öz'ün kullandığı tırın dorsesine çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle dorsenin içerisinde bulunan toz içecek kolileri yola saçıldı. Tır şoförü Yakup Süt, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    1 kişi yaralandı

    İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik jandarma ekipleri iki şeridi trafiğe kapattı.

    Trafik normale döndü

    Ekiplerin incelemelerinin ardından tırlar çekiciyle kaldırılarak, trafik normale döndü.

    Çekmeköy'de 2 tır çarpıştı VİDEO

    Çekmeköy de 2 tır çarpıştı #1

    Çekmeköy de 2 tır çarpıştı #2

    Çekmeköy de 2 tır çarpıştı #3

    Çekmeköy de 2 tır çarpıştı #4


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